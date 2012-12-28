Липецкая вечЁрка: массированная атака БПЛА, туманное строительное будущее, и семье вернули детей
На случай отключения электричества во время воздушной атаки мэрия Липецка купит дизельный электрогенератор
В рубашке родился — водитель внедорожника въехал под манипулятор и получил только легкие травмы
По улицам Грязей развернулась ночная погоня: инспектор ДПС преследовал 18-летнего водителя без прав
В Ленинградской области в грузовик ельчанина врезался автобус: двое погибших, 13 пострадавших
Двое судебных приставов выслушали приговор за служебный подлог и фальсификацию доказательств
В России
3
14 минут назад
Рубль начал слабое снижение после решения ЦБ РФ о ключевой ставке
Рубль на торгах на Московской бирже почти не поменял свои позиции после решения Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.
Официальный курс доллара на пятницу ранее был установлен Банком России на уровне ₽91,0313, евро — ₽94,9221, юаня — ₽12,3356.
14 февраля прошло первое в этом году заседание Банка России по денежно-кредитной политике. На плановом заседании совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых с целью охлаждения инфляционного давления.
В пресс-релизе по итогам заседания регулятор отметил, что текущее инфляционное давление все еще остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, а также растет склонность населения России к сбережению. ЦБ будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции.
Резюме обсуждения ключевой ставки будет опубликовано 26 февраля. Следующее заседание Банка России по ключевой ставке намечено на 21 марта.
На предыдущем заседании 20 декабря 2024 года регулятор также сохранил ставку без изменений на уровне 21%. Такое решение было принято в связи с сохранением инфляционного давления. При этом рынок ожидал ее повышения как минимум на 200 б.п.
0
0
0
0
0
Комментарии