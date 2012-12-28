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В России
3
14 минут назад

Рубль начал слабое снижение после решения ЦБ РФ о ключевой ставке

Рубль на торгах на Московской бирже почти не поменял свои позиции после решения Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

Рубль сдержанно отреагировал на решение Банка России сохранить ставку на уровне 21%, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 13:33 мск курс юаня к рублю (CNY/RUB) составил ₽12,383, в то время как до сообщения ЦБ китайская валюта торговалась на отметке ₽12,3765. По отношению к уровню закрытия предыдущего дня курс юаня к 13:33 мск показывал рост на 0,84%, — передает РБК.

Официальный курс доллара на пятницу ранее был установлен Банком России на уровне ₽91,0313, евро — ₽94,9221, юаня — ₽12,3356.

14 февраля прошло первое в этом году заседание Банка России по денежно-кредитной политике. На плановом заседании совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых с целью охлаждения инфляционного давления.

В пресс-релизе по итогам заседания регулятор отметил, что текущее инфляционное давление все еще остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, а также растет склонность населения России к сбережению. ЦБ будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции.

Резюме обсуждения ключевой ставки будет опубликовано 26 февраля. Следующее заседание Банка России по ключевой ставке намечено на 21 марта.

На предыдущем заседании 20 декабря 2024 года регулятор также сохранил ставку без изменений на уровне 21%. Такое решение было принято в связи с сохранением инфляционного давления. При этом рынок ожидал ее повышения как минимум на 200 б.п.
экономика
рубль
ключевая ставка
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