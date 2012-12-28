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сегодня, 15:19
После пожаров в Лос-Анджелесе наблюдаются наводнения и оползни из-за ливня
В некоторых районах Лос-Анджелеса уровень воды в результате наводнений вырос до 120 сантиметров.
«В некоторых частях округа Лос-Анджелес наблюдаются оползни и наводнения после сильного ливня — всего через месяц после того, как в регионе произошли смертоносные пожары», — пишет издание.
Со ссылкой на публикации очевидцев в соцсетях газета отмечает, что в некоторых частях округа Лос-Анджелес уровень воды в результате наводнений вырос до 120 сантиметров.
По данным газеты, ущерб городу уже зафиксирован в центре, а также в районах Малибу, долина Сан-Фернандо, долина Сан-Габриэль, Вестсайд, Альтадена, Восточный Лос-Анджелес, Юго-Восточный Лос-Анджелес, Уиттиер и части гор Сан-Габриэль.
Ранее мэр Лос-Анджелеса Карен Басс выступила с предупреждением о надвигающихся на мегаполис ливнях.
«Жителям Лос-Анджелеса следует готовиться к дождям вплоть до пятницы, при этом сегодня вечером существует наибольший риск сильных ливней, наводнений, оползней и порывов ветра», — написала Басс на странице в соцсетях.
Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивают в сотни миллиардов долларов. Они начались 7 января и были признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Причиной быстрого распространения огня метеорологи называют сухую и ветреную погоду.
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