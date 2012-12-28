Липецкая вечЁрка: массированная атака БПЛА, туманное строительное будущее, и семье вернули детей
На случай отключения электричества во время воздушной атаки мэрия Липецка купит дизельный электрогенератор
В рубашке родился — водитель внедорожника въехал под манипулятор и получил только легкие травмы
По улицам Грязей развернулась ночная погоня: инспектор ДПС преследовал 18-летнего водителя без прав
В России
3
18 минут назад
СК РФ начал проверку после массового отравления строителей в Москве
Следствие проводит проверку после отравления строителей в хостеле на юго-западе Москвы. В больницу попали 20 человек.
По предварительным данным, все пострадавшие употребляли готовую еду компани «Енидем».
Депздрав сообщал, что 20 постояльцев хостела доставлены в инфекционную больницу, они находятся в состоянии средней тяжести, — передает РИА Новости.
«В период времени с 13 по 14 февраля 2025 года не менее 5 человек доставлены в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления из одного из хостелов, расположенных в городе Москве», — говорится в Телеграм-канале СК РФ.
«По данному факту Черемушкинским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — уточняется в сообщении.
В настоящее время следователи столичного СК совместно с сотрудниками столичного Роспотребнадзора проводят обследования данного хостела и рабочего места пострадавших, изучается необходимая документация.
Ранее Телеграм-канал Mash сообщал о массовом пищевом отравлении строителей-мигрантов, возводящих ЖК «Обручева, 30» По его данным, отравились 50 человек, пятеро были госпитализированы.
0
0
0
0
0
Комментарии