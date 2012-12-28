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В России
43
34 минуты назад

В РФ микрокредитным организациям разрешат выдавать ипотечные займы

Российским микрокредитным компаниям (МКК) разрешат выдавать ипотечные займы.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий микрокредитным организациям, 100% акций (долей) которых принадлежат субъекту РФ, право предоставлять физлицам ипотечные займы. Документ был инициирован группой сенаторов.

Ранее Госдумой были приняты поправки в законодательство, согласно которым уполномоченные организации из перечня ДОМ.РФ были лишены права на выдачу ипотечных займов.

«Принятие указанных изменений законодательства было обусловлено необходимостью снижения рисков на рынке жилищного кредитования ввиду существующих со стороны ряда уполномоченных организаций многочисленных недобросовестных практик. Кроме того, деятельность уполномоченных организаций не подлежит контролю и надзору со стороны Банка России», — считают авторы документа.

Однако отдельными субъектами РФ были высказаны опасения, что исключение уполномоченных организаций может повлечь ухудшение положения граждан — заемщиков, поскольку исключается возможность выдачи ипотечных займов льготным категориям граждан добросовестными организациями, 100% акций (долей) которых принадлежит субъекту РФ. В связи с этим законопроект вносит изменения в закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», устанавливающие механизм предоставления займов физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой, посредством микрокредитных компаний.

Согласно требованиям законопроекта, деятельностью по предоставлению таких займов может заниматься микрокредитная компания, 100% акций (долей) которой принадлежит субъекту РФ или единственным учредителем (участником) которой является субъект РФ, исключительно в рамках реализации госпрограмм субъекта РФ. Субъект может быть учредителем только одной такой микрокредитной компании. Банк России установит дополнительные требования к микрокредитным компаниям и к осуществлению ими деятельности по предоставлению займов для участия таких компаний в реализации госпрограмм субъекта РФ. Также регулятор сформирует перечень таких микрокредитных компаний и будет размещать сведения о них на официальном сайте ЦБ в интернете.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования, — передает ТАСС.
кредиты
экономика
ипотека
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