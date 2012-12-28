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Почти на трех десятках улиц отключат свет
Общество
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Сегодня в Липецке: в школе, как на зоне – почти 40% липчан рассказали о травле в «чудесные годы»
Общество
Девушки не церемонились: все схватки завершились досрочно, «бронза» у нашей Евгении Бизиной
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Бизнес
259
57 минут назад

За 3 года популярность частного образования выросла на 20%: в чем секрет

Разобрали на конкретном примере

TOP IT SCHOOL — это обучение без скучных занятий и в комфортной обстановке

Рост интереса к частным школам заметили ученые Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ. Родители, которые выбирают для детей такой формат, явно что-то знают. Разгадать этот секрет можно, посетив TOP IT SCHOOL.

Для обзора выбрали TOP IT SCHOOL. У нее высокий рейтинг в «Яндексе», 2ГИС и на «Отзовике»: общая оценка начинается от 4,8. TOP IT SCHOOL открыта на базе известной в городе «Компьютерной Академии ТОП». Там обучаются дети с 6 до 16 лет, а также ведется подготовка к школе. Приступить к занятиям можно уже с начала 2025 года.

Чем отличается программа?

TOP IT SCHOOL есть своя фишка — углубленное изучение IT и английского языка. Еще TOP IT SCHOOL отличает продвинутая комплексная программа. Благодаря этому ребенку не нужны репетиторы, здесь он получает все необходимые знания и готовится к экзаменам. Чтобы родители были в курсе процесса обучения, им отправляют дайджест об успеваемости по каждому предмету.

В настоящее время открыт набор на 2025/2026 учебный год в:

начальное звено для детей с 7 до 10 лет;

среднее звено для детей с 11 до 16 лет;

группы по подготовке к школе для детей от 5 до 7 лет.

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Дети узнают о возможностях IT-технологий

Продвинутым детям — продвинутые IT-предметы!

Там преподают дисциплины, которых нет в обычной школе. Ребята изучают программирование, 3D-моделирование, дизайн, разработку сайтов, мобильных приложений и компьютерных игр. Они узнают о возможностях IT-технологий. Закрепляют знания во время практических занятий. Пробуют себя в роли разных IT-специалистов, что помогает в выборе будущей профессии.

Английский не для галочки, а для общения

TOP IT SCHOOL предполагает углубленное изучение языка. Английский у детей начинается с 5 лет. Занятия включают много практики для развития языковых навыков. С этой целью проводятся встречи в разговорном клубе и театральные постановки на английском.

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Домашние задания дети успевают выполнять в TOP IT SCHOOL под контролем педагогов

TOP IT SCHOOL освобождает от домашних заданий. Дело в том, что все задания дети успевают сделать в TOP IT SCHOOL под контролем педагогов. Чтобы ребята не уставали, предусмотрены перерывы на отдых и приемы пищи. По возвращении домой дети смогут пообщаться с семьей, вместо того чтобы делать задания с родителями.

Hard skills — это хорошо, а как же soft skills?

Дополнительно дети развивают soft skills, или гибкие навыки. Например, эмоциональный интеллект, лидерские качества, навыки публичных выступлений, аналитические способности, финансовую грамотность и креативное мышление. Дети учатся реализовывать идеи, работать в команде и создавать проекты.

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Психологическому комфорту и безопасности в TOP IT SCHOOL уделяют особое внимание


Психологический комфорт и безопасность

Для комфортного обучения группы сформированы до 20 человек. TOP IT SCHOOL уделяет особое внимание созданию приятной психологической атмосферы. Опытные педагоги-психологи проводят занятия по развитию личности и тимбилдингу. В такой среде ребенок не замыкается в себе, общается со сверстниками и проявляет свои способности.

Чтобы понять, в чем заключается преимущество TOP IT SCHOOL  достаточно записаться на бесплатный пробный день в TOP IT SCHOOL.

Запись по телефону: +7 (4742) 200-786 или на сайте. Количество мест на 2025/2026 учебный год ограничено.

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АНО ДПО Филиал «Академия ТОП Липецк», Липецк, ул. Космонавтов, 22/1, 1–2-й этаж;

Реклама.  АНО ДПО "АКАДЕМИЯ ТОП", ИНН 7730257499


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