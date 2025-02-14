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В России
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55 минут назад
Пассажирский борт ВВС США отправился из Внуково
Согласно данным FlightRadar, пассажирский самолёт Gulfstream ВВС США покинул аэропорт Внуково спустя некоторое время после посадки.
Уточняется, что самолет вылетел из Внуково в западном направлении. Около часа назад борт совершал посадку в Москве.
Ранее самолет Gulfstream, принадлежащий ВВС США, приземлился в аэропорту Внуково.
Известно, что воздушное пространство РФ борт пересек, вылетев из Роттердама. Туда он совершил перелет с американской авиабазы Кэмп-Спринс, — пишет «МК».
По данным телеграм-канала «Военный обозреватель», самолет прилетел в рамках обменной сделки между Россией и США. Предполагается, что на борту Gulfstream находится Александр Винник, которого обменяют на гражданина Америки, чье имя пока не называется.
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