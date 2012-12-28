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2 минуты назад

В Госдуму внесут проект о материальном поощрении супругов за долгий брак

В Государственную думу внесут законопроект о материальном поощрении супругов, проживших в браке более 30 лет.

Законопроект, предлагающий утвердить выплаты семейным парам, которые состоят в официальном браке 30 лет и более, внесут на рассмотрение в Госдуму в пятницу, — заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в своем Telegram-канале.

«Крепкие семейные союзы, часто сопровождающиеся большим количеством детей и внуков, стимулирующие появление семейных династий, уникальных компаний, фермерских хозяйств и многого другого, — такие пары можно и нужно поддерживать на государственном уровне», — написал он.

К официальным юбилеям свадеб предлагается утвердить выплаты в размере 30 тыс. рублей в связи с 30-летием совместной жизни, 40 тыс. рублей — за 40 лет совместной жизни, 50 тыс. рублей — за 50 лет, 60 тыс. рублей — за 60 лет, 70 тыс. рублей — за 70-летнюю годовщину.

В пояснительной записке уточняется, что на федеральном уровне материального поощрения института брака не существует, лишь немногие местные органы и субъекты РФ, используя денежные средства, находящиеся в их распоряжении, осуществляют единовременные денежные выплаты к юбилеям совместной жизни, — передает ТАСС.

«Установленные законопроектом размеры единовременных выплат к юбилеям совместной супружеской жизни предлагается ежегодно индексировать, а для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, увеличивать на соответствующий районный коэффициент, применяемый в указанных районах (местностях)», — отмечается в документе.

Как отмечается, вступление в силу этого законопроекта предусматривается с 1 января 2026 года.
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