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В России
35
36 минут назад

В Совфеде требуют отказаться от празднования Дня святого Валентина в российских школах и вузах

В Совфеде потребовали отказаться от празднования Дня святого Валентина в российских школах и вузах, а также не поддерживать традицию с выставлением ящиков для «валентинок».

«Валентинка» становится не просто поводом «для грусти и заниженной самооценки» тех, кто ее не получил, но и потенциально в дальнейшем «может привести к негативным последствиям», поэтому необходимо отказаться от празднования Дня святого Валентина и традиции устанавливать в вузах и школах специальные ящики для посланий, — заявила сенатор Наталия Косихина.

«14 февраля у небольшой группы россиян связано с празднованием Дня святого Валентина. В особенности, согласно опросу ВЦИОМ, этот праздник популярен у тех, кто младше 24 лет. К сожалению, в школах и университетах иногда эту традицию поддерживают, размещая в коридорах специальные ящики для посланий друг другу. «Валентинки» становятся поводом для грусти и заниженной самооценки для тех, кто ее не получил, и это может потенциально привести в отдаленной перспективе к негативным последствиям», — сказала Косихина.

«Считаю, что нам необходимо отказаться от традиции празднования этого дня, в том числе от ящиков, разъясняя и в школах, и в СМИ, и родителям подрастающего поколения важность отмечать и помнить о наших праздниках, в частности о Дне семьи, любви и верности», — считает сенатор.

По ее словам, «в краткосрочной перспективе День святого Валентина будет окончательно забыт», — передает ТАСС.

День святого Валентина, или День всех влюбленных, широко отмечается 14 февраля в странах Запада и других регионах мира. С 1990-х годов этот праздник получил распространение и в России, но регулярно сталкивается с критикой. Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, пик популярности Дня святого Валентина в России пришелся на начало 2000-х. Тогда его мог назвать праздником примерно каждый второй, а сегодня только трое из десяти россиян.
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