В Совфеде требуют отказаться от празднования Дня святого Валентина в российских школах и вузах

В Совфеде потребовали отказаться от празднования Дня святого Валентина в российских школах и вузах, а также не поддерживать традицию с выставлением ящиков для «валентинок».