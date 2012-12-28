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В России
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23 минуты назад
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,8
Эпицентр подземных толчков находился в 154 километрах на юго-запад от города Акхиок на острове Кадьяк. Очаг землетрясения располагался на глубине около 9,1 километра.
По его данным, эпицентр находился в 679 км к юго-западу от города Анкоридж, где проживают порядка 298 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 25 км.
Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее стало известно о землетрясении у побережья Южных Курил. Оно произошло 14 февраля, магнитуда составила 4,9.
В Марокко 11 февраля зарегистрировали землетрясение в провинции Уаззан (регион Танжер–Тетуан–Эль-Хосейма) магнитудой 5,2. Уточнялось, что очаг располагался на глубине 20 км, а эпицентр находился в коммуне Бричка. В результате произошедшего разрушений не было.
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