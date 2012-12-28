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В России
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17 минут назад
Уровень просрочки по потребкредитам вырос в полтора раза
Россиянам все сложнее выплачивать кредиты из-за высокой инфляции, подчеркнула глава направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова. Как отметил главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков, цены увеличились в среднем на 10% в начале февраля 2025-го к аналогичному периоду прошлого года.
При этом рост доходов в прошлом году уже стал замедляться — в реальном выражении траты людей увеличились, уточнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Из-за этого у людей могли возникнуть трудности с обслуживанием ранее взятых долгов.
Экономист РЭУ имени Плеханова Венера Шайдуллина добавила, что рост просрочки в портфелях банков также объясняется общей закредитованностью населения, которая достигла исторических максимумов. По декабрьским данным, общий объем долгов граждан перед банками, включая ипотеку, составил 37 трлн рублей.
Кроме того, экономист Алексей Кричевский подчеркнул важность того, как эти долги распределяются между людьми. По его словам, обычно у самых закредитованных граждан доходы растут медленнее, поэтому им все сложнее справляться с кредитами.
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