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В России
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2 минуты назад
ФАС проверит обоснованность повышения тарифов «Мегафоном»
«Мегафон» предварительно не информировал ФАС о планируемом повышении тарифов на услуги сотовой связи.
Там отметили, что "Мегафон" предварительно не информировал ФАС о планируемом повышении тарифов на услуги сотовой связи, — передает ТАСС.
«Служба проанализирует экономическую обоснованность повышения тарифов и при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования», — отметили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что оператор повысил стоимость ряда тарифов своим абонентов на 20%.
Абонентам оператора в начале февраля начали поступать сообщения о том, что будет повышена стоимость тарифов, а также будет подключена опция, которая дает возможность пользоваться услугами связи при отрицательном балансе. Ранее стоимость тарифа у абонента составляла почти 740 рублей, а после повышения она составит 940 рублей, что на 20% выше, чем абонент платил ранее. Однако, вместе с тем, оператор в СМС-уведомлении предоставлял возможность абоненту отказаться от повышения тарифа.
В ФАС также сообщили, что ведомство направило запрос в адрес «Мегафона» по вопросу повышения тарифов.
В пресс-службе оператора заявили, что по результатам анализа абонентам регулярно предлагаются новые услуги и продукты, в том числе исходя из индивидуальных профилей потребления.
«При этом у наших клиентов есть возможность сохранить прежние условия оказания услуг - сделать это можно в личном кабинете», — добавили в пресс-службе.
В начале октября из-за повышения стоимости услуг в среднем на 8% нарушителем антимонопольного законодательства признали сотового оператора МТС. ФАС предписала оператору направить в бюджет 3 млрд рублей необоснованного дохода.
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