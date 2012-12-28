Машиностроительный комплекс НЛМК пополнили высокотехнологичные станки

Машиностроительный комплекс НЛМК продолжает расширять линейку станочного оборудования. В механосборочном цехе прокатного оборудования запустили сразу четыре автоматизированных металлообрабатывающих комплекса. Это два токарных станка, вертикальный обрабатывающий центр, а также круглошлифовальный станок. Все машины с числовым программным обеспечением.

- Новое оборудование отличается своей точностью, многофункциональностью и производительностью. Устанавливаешь деталь, загружаешь программу и станки выполняют работу высокого уровня, - отметил Сергей Никульчев, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением механосборочного цеха прокатного оборудования.







На станках будут изготавливать новые виды деталей и комплектующих для основного оборудования прокатных цехов комбината.

- За 2 года нам закупили 11 единиц нового оборудования. Это позволило повысить скорость и качество ремонтов на комбинате, сократить очередь на изготовление деталей и улучшить условия труда. Кроме того, такое современное оборудование подчеркивает статус НЛМК, как высокотехнологичной компании, - поделился Юрий Пишикин, начальник цеха механосборочного цеха прокатного оборудования.



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