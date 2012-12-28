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В мире
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44 минуты назад
В Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей
Сообщается о 15 пострадавших.
Очевидцы сообщили радио, что водитель автомобиля умышленно въехал в толпу, затем быстро прибыли присутствовавшие на месте полицейские, один из которых разбил стекло у водительского сидения, чтобы задержать мужчину.
Как сообщили в эфире телеканала Welt, предполагаемый виновник — 24-летний мужчина.
Ранее в ходе организованного профсоюзом Verdi протеста работников социальных учреждений легковой автомобиль протаранил колонну протестующих, по данным издания Bild, пострадали минимум 15 человек.
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