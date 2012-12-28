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сегодня, 14:29
Депутаты осудили введение минимальных баллов для детей мигрантов
Согласно проекту документа Рособрнадзора, ребенок должен набрать минимум 30% от максимального числа баллов.
Депутаты Госдумы прокомментировали проект приказа, который был разработан Рособрнадзором в соответствии с принятым законом, запрещающим приём в школы детей-иностранцев, не прошедших тестирование по русскому языку.
Этот документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 28 декабря 2024 года.
Согласно проекту приказа, для успешного прохождения тестирования необходимо набрать не менее 30% от максимального количества баллов. Это требование будет единым для всех, кто хочет поступить на образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что подобные подзаконные акты девальвируют принимаемые законы. Его точку зрения поддержали другие депутаты.
Это девальвация норм закона, который мы приняли. Задумайтесь: при десятибальной шкале 30% — это в лучшем случае двойка. Получается формализм, фикция. Мы говорим о том, что ребенок должен знать русский язык и в школе не испытывать стресс, не создавать проблемы для других детей. Подзаконный акт издается абсолютно противоречащий духу и норме закона, — заявил Володин.
Спикер Госдумы поручил рабочей группе по анализу законодательства в сферах безопасности и миграционной политики, возглавляемой зампредседателя Госдумы Ириной Яровой, совместно с правительством разобраться в этом вопросе, — передает ТАСС.
«Если сочтете необходимым, давайте пригласим руководителя службы, чтобы он здесь обосновал позицию, почему именно так они подошли к реализации норм закона. И еще раз хочу сказать, что не оставляем возможность специально обратиться в правительство по этому вопросу. Потому что депутаты с этим не согласны», — подчеркнул Володин.
В свою очередь Яровая отметила, что поручение о возможности обращения в правительство — «это безусловно тот путь, который позволит выйти на требование неукоснительного исполнения закона». «В этом проекте абсолютная девальвация, абсолютное искажение смыслов и целеполагания закона. Ситуация вопиющая. И, конечно, мы пригласим представителей Рособрнадзора, Минпросвещения, зададим им вопросы. <…> В данном случае ответственность парламента за исполнение закона перед гражданами обнуляется безответственностью решений, которые принимаются профильными министерствами», — отметила Яровая.
Ранее Рособрнадзор подготовил проект приказа о минимальных баллах для успешного прохождения тестирования по русскому языку детьми мигрантов для их приема в школы. Согласно документу, размещенному на портале проектов нормативных правовых актов, тестирование будет считаться пройденным при 30% от максимального количества баллов. Предполагается, что приказ в случае его принятия вступит в силу с 1 апреля.
Закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком, был принят Госдумой, одобрен Совфедом и подписан президентом в декабре прошлого года. Новые нормы должны вступить в силу с 1 апреля.
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