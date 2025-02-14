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В России
45
47 минут назад

Оптовые цены на мороженую тихоокеанскую сельдь снизились на 20%

Оптовые цены на мороженую тихоокеанскую сельдь с 1 января по 9 февраля 2025 г. снизились на 20% до 120 руб. за 1 кг.

С начала 2025 года оптовые цены на мороженую тихоокеанскую сельдь в России снизились на 20%, — пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» («Нацрыбресурс») Росрыболовства.

С начала января по 9 февраля один вид рыбы в опте подешевел до 120 рублей за килограмм. По словам президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева, объемы вылова сельди увеличились на 14% в годовом выражении и превысили 450 тысяч тонн.

Россия является одним из мировых лидеров по добыче сельди: в стране добывают три ее вида — тихоокеанскую (занимает около 80% в общем вылове), атлантическую и балтийскую, — отмечает он. По данным аналитического центра Рыбного союза, к началу второй декады февраля снижение оптовых цен уже сменилось ростом на фоне увеличения ее экспорта.

По данным Росрыболовства, с начала года вылов водных биоресурсов в России вырос на три процента и составил 158 тысяч тонн. В Дальневосточном бассейне выловили 86,2 тысячи тонн минтая, 4,9 тысячи тонн трески и 47,7 тысячи тонн тихоокеанской сельди. В Северном бассейне — 4,9 тысячи тонн трески, 1,3 тысячи тонн пикши, 51,7 тысячи тонн мойвы.
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