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В России
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сегодня, 13:01

ФСБ предотвратила теракт на вокзале в Пскове

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Пскове, где исламисты хотели взорвать железнодорожный вокзал.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт на железнодорожном вокзале Пскова. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, готовившие его террористы были нейтрализованы.

Уточняется, что злоумышленниками были выходцы из Центральной Азии, состоявшие в ячейке международной террористической организации. Они намеревались взорвать здание городского железнодорожного вокзала, после чего рассчитывали сбежать в одну из ближневосточных стран. Они, как отметили в ФСБ, действовали по указанию эмиссара организации, находящегося за рубежом.

«При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление», — сообщили в ФСБ, отметив, что преступники были нейтрализованы ответным огнем.

В спецслужбе рассказали, как террористы готовились к нападению: они провели разведку, купили компоненты для самодельного взрывного устройства (СВУ) и успели приступить к его сборке. В месте их проживания изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, а также составные части СВУ. Следственный отдел УФСБ РФ по региону возбудил дело о подготовке к совершению теракта (ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ), — передает ТАСС.
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