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В России
13 минут назад

Цена тюльпанов в России приблизилась к стоимости роз

Резкое подорожание тюльпанов в этом году связано как с увеличением таможенных пошлин на цветы из недружественных стран, так и с неурожаем голландских луковиц, из которых выращиваются тюльпаны в РФ.

В среднем по России цены на тюльпаны приблизились к ценам на розы, — рассказал РБК представитель маркетплейса Flowwow.

Уточняется, что площадка работает более чем с 16 тыс. партнеров, большая часть из которых — цветочные магазины.

В феврале стоимость одного тюльпана в составе монобукета или при покупке поштучно достигла 231,3 рублей, — сообщает представитель Flowwow. Роза, для сравнения, обходится в 248,6 руб. Разница в цене между этими цветами составляет сейчас 7,4%. Годом ранее разрыв был более значительным: роза была дороже тюльпана на 38,9%.

Почти сравнявшиеся цены — результат подорожания тюльпана. За год его стоимость, по данным Flowwow, увеличилась на 25,76% (в феврале 2024-го один цветок стоил около 184 руб.). Роза в феврале 2025-го, напротив, подешевела на 2,7% по сравнению с прошлым годом (тогда цена составляла 255,55 руб.).

Цены на тюльпаны действительно выросли, — подтверждает руководитель розничных продаж сервиса «Русский букет» Ксения Петренко. Стоимость необычного сорта тюльпана дороже розы начиная с февраля.

«Например, пионовидные тюльпаны в рознице стоят от 300 руб. за стебель и выше. Для тюльпанов это очень высокая цена», — рассказывает Петренко. Стоимость премиальных сортов тюльпанов, включая пионовидные тюльпаны, уже превышает 300 руб. за штуку, — отмечают во Flowwow.

Резкое подорожание тюльпанов в этом году связано как с увеличением таможенных пошлин на цветы из недружественных стран, так и с неурожаем голландских луковиц, из которых выращиваются тюльпаны в России, — считают участники рынка.
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