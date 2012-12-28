Цена тюльпанов в России приблизилась к стоимости роз

Резкое подорожание тюльпанов в этом году связано как с увеличением таможенных пошлин на цветы из недружественных стран, так и с неурожаем голландских луковиц, из которых выращиваются тюльпаны в РФ.