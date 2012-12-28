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В России
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сегодня, 11:28
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В РФ приступили к созданию первых самолетов Як-130М

На авиазаводе в Иркутске начали собирать первые три учебно-тренировочных самолета Як-130М.

ПАО «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех») ведет работу над тремя опытными образцами нового учебно-боевого самолета Як-130М, — рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

«Идет изготовление трех опытных образцов, проводится комплектация системами и агрегатами. Срок выполнения первого полета будет определен по результатам завершения изготовления первого опытного образца и наземной отработки самолета», — сказали в кулуарах авиасалона Aero India в Бангалоре.

В компании уточнили, что мощностей Иркутского авиационного завода достаточно для изготовления новых Як-130М. «Самолет Як-130М в части конструкции идентичен самолету Як-130», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что конструкторская документация для оснащения новых учебно-боевых самолетов бортовым комплексом обороны (БКО) «Президент-С» выпущена.

«Идет изготовление опытных образцов контейнеров бортового комплекса обороны для установки на самолет Як-130М и проведения предварительных испытаний», — подчеркнули в пресс-службе компании.

БКО «Президент-С130» является адаптацией в контейнерном исполнении серийного комплекса обороны — оптико-электронной системы защиты самолетов и вертолетов «Президент-С». БКО «Президент-С130» предназначен для индивидуальной защиты самолета Як-130М от поражения авиационными ракетными комплексами, зенитными ракетами, в том числе переносными, зенитно-артиллерийскими комплексами путем обнаружения факта угроз и противодействия атакующим средствам.

По данным Рособоронэкспорта, экспортный потенциал Як-130М составляет 40 машин. Ранее сообщалось, что Як-130М планируется поднять в небо в первом полугодии 2025 года.
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Он
22 минуты назад
Когда пассажирские начнем выпускать , а то аэропорт отремонтировали а самолётов нет. Давай хоть ЯК-40
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