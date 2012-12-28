Сегодня в Липецке: против Дня Святого Валентина липчане, состоящие в браке, куда пропали выходные 23 февраля и 8 марта?
Пострадавшего при пожаре в в СНТ «Цементник» подростка перевели из реанимации в педиатрическое отделение
В России
26
39 минут назад
Российский бизнес столкнется с ростом отчислений за музыку
Российский бизнес столкнется с увеличением ежемесячных отчислений по новым ставкам Российского авторского общества (РАО) и Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС).
Перерасчет ставок подтвердили в РАО.
Российские рестораны, магазины, торговые центры и прочие массовые заведения обязаны ежемесячно платить отчисления за использование фоновой музыки в так называемые организации коллективного управления правами (ОКУПы). Размер отчислений зависит от ряда факторов: регион деятельности, тип заведения, его площадь и т.д.
Одним из таких ОКУПов выступает РАО, работающее в интересах композиторов и авторов текстов. Вторая крупная организация, которая собирает отчисления для музыкантов и исполнителей, — Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Она также пересмотрела порядок отчислений.
В РАО отметили, что пересмотр положения о ставках произошёл в связи с «естественной трансформацией рынка».
Также влияние на пересмотр ставок оказало и изменение уровня инфляции за последние годы, — уточнил представитель РАО.
0
0
0
0
0
Комментарии