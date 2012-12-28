Сезон аллергии начнется в 2025 году раньше срока

Сезон аллергии в этом году начнется минимум на месяц раньше, в марте, рассказали опрошенные «Известиями» аллергологи.



Береза, чья пыльца является одним из основных аллергенов, пока не зацвела, но, по данным аналитического сервиса «Пыльца Club», начнет уже через 28–34 дня. Как отметила аллерголог-иммунолог клиники «Фэнтези» Дарья Левина, обычно дерево начинает «пылить» в апреле–мае.«Комфортная для нее температура — от +5 градусов, а зацветает она примерно через месяц после этого», — добавила эксперт.При этом, по данным приложения «Пыльца Club», в России уже регистрируется пыльца ольхи в Московской области и пыльца орешника на северо-западе страны. Однако, как утверждают аллергологи, эту пыльцу занесло в основном из Европы.Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что к началу сезона аллергии уже в марте привело отсутствие снега и аномально теплые для зимы температуры.Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подчеркнул, что главная причина теплой зимы в 2025 году — продолжительные атлантические циклоны, которые приносят влагу и мягкий воздух с запада.