В России
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11 минут назад
Сезон аллергии начнется в 2025 году раньше срока
Сезон аллергии в этом году начнется минимум на месяц раньше, в марте, рассказали опрошенные «Известиями» аллергологи.
«Комфортная для нее температура — от +5 градусов, а зацветает она примерно через месяц после этого», — добавила эксперт.
При этом, по данным приложения «Пыльца Club», в России уже регистрируется пыльца ольхи в Московской области и пыльца орешника на северо-западе страны. Однако, как утверждают аллергологи, эту пыльцу занесло в основном из Европы.
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что к началу сезона аллергии уже в марте привело отсутствие снега и аномально теплые для зимы температуры.
Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подчеркнул, что главная причина теплой зимы в 2025 году — продолжительные атлантические циклоны, которые приносят влагу и мягкий воздух с запада.
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