Расходы бюджета в январе могут спровоцировать рост ключевой ставки до 23%

Ускоренные траты бюджета в январе могут стимулировать Центробанк повысить ключевую ставку на ближайшем заседании, считают опрошенные «Известиями» эксперты.



С учетом данных по расходам бюджета в начале года, 14 февраля регулятор может поднять ключевую до 23% с нынешних 21%, полагает кандидат экономических наук Андрей Бархота. Экономист Алексей Кричевский также не исключил роста ставки до 22%.«Воздействие ускоренного финансирования январских расходов федерального бюджет, вероятно, повлияет на решение Банка России и мотивирует его как минимум сохранить ставку», — полагает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Алла Чалова.По предварительной оценке Минфина, за январь 2025 года бюджет сложился с дефицитом в 1,7 трлн рублей. Это на 42% выше ожидаемой по итогам года недостачи в 1,2 трлн и при этом в 16 раз выше уровня 2024 года.Всего в первый месяц власти потратили 4,4 трлн рублей из федеральной казны, что составляет более 10% от всех запланированных расходов на год. Эта сумма в 1,7 раз выше показателя 2024 года за январь.В Минфине пояснили, что ускорение расходов в начале года связано с тем, что государство оперативно заключало контракты с подрядчиками и перечисляло авансы по ним. Доходы казны за январь также обогнали прошлогодние значения, но всего на 11,4%. Они составили 2,7 трлн из запланированных на год 40,3 трлн поступлений.