Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Какой ужас с тарифами на электроэнергию!»
Общество
В Липецке произошел инцидент с лифтом
Происшествия
Игоря Артамонова возмутили резко выросшие счета за электроэнергию в Липецкой области
Общество
Липчане собирают помощь многодетной семье, у которой сгорел дом в СНТ «Цементник»
Происшествия
Гибель 13-летней девочки: СК возбудил уголовное дело
Происшествия
В подвале старой девятиэтажки на улице Липовской нашли мертвым 37-летнего мужчину
Происшествия
Сегодня в Липецке: выставка знаменитого мастера, липчане за введение «сухого закона»
Общество
Психически больной липчанин упал с пятого этажа
Происшествия
На трассе Орёл-Тамбов столкнулись «ГАЗель» и бензовоз
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Почти все районы Липецкой области превратятся в округа
Общество
Сорвавшую ремонт поликлиники компанию включили в реестр недобросовестных
Общество
Благоустройство берегов пруда в ЛТЗ и парка «Свободный Сокол» продожится
Общество
На трассе Орёл-Тамбов столкнулись «ГАЗель» и бензовоз
Происшествия
32-летний липчанин битой разнёс «Оку» сожительницы отца
Происшествия
«Вырвала руку и побежала за кане-корсо»: жуткие подробности трагедии в СНТ «Цементник»
Происшествия
45-летняя закладчица получила 12 лет колонии
Происшествия
При пожаре в Ссёлках погиб 70-летний мужчина
Происшествия
В Липецкой области до -8
Погода в Липецке
27-летний мужчина получал деньги за радиаторы и переставал выходить на связь
Происшествия
Читать все
В мире
49
50 минут назад

РФ договорилась с Суданом о строительстве военно-морской базы

Москва и Хартум несколько лет назад договорились о создании базы ВМФ для четырех кораблей России, но соглашение так и не ратифицировали.

Судан и Россия пришли к взаимопониманию относительно соглашения о базе Военно-морского флота (ВМФ) РФ, стороны «договорились обо всем», — заявил глава МИД Судана Али Юсеф Шариф по итогам переговоров в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Мы достигли по этому вопросу взаимопонимания. Мы согласились, договорились обо всем», — отметил министр.

О заключении между странами договора о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России стало известно в начале декабря 2020 года. Пункт МТО предполагается использовать для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа кораблей России. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей, — передает ТАСС.
Судан
военная база
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить