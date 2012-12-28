В мире
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50 минут назад
РФ договорилась с Суданом о строительстве военно-морской базы
Москва и Хартум несколько лет назад договорились о создании базы ВМФ для четырех кораблей России, но соглашение так и не ратифицировали.
«Мы достигли по этому вопросу взаимопонимания. Мы согласились, договорились обо всем», — отметил министр.
О заключении между странами договора о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России стало известно в начале декабря 2020 года. Пункт МТО предполагается использовать для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа кораблей России. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей, — передает ТАСС.
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