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В России
21
18 минут назад

В Белгородской области женщина погибла в результате атаки дрона на автомобиль

Украинский беспилотник атаковал автомобиль в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали автомобиль в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа, в результате от полученных ранений погибла женщина, — написал глава региона в своем Телеграм-канале.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь ликвидировали три беспилотных летательных аппарата ВСУ над Белгородской областью.

До этого, 10 февраля, в результате удара беспилотника украинской армии по автомобилю в селе Кукуевка Белгородской области пострадал водитель, — пишут «Известия».
атака
беспилотники
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