В России
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18 минут назад
В Белгородской области женщина погибла в результате атаки дрона на автомобиль
Украинский беспилотник атаковал автомобиль в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области.
Он выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь ликвидировали три беспилотных летательных аппарата ВСУ над Белгородской областью.
До этого, 10 февраля, в результате удара беспилотника украинской армии по автомобилю в селе Кукуевка Белгородской области пострадал водитель, — пишут «Известия».
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