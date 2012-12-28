В России
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59 минут назад
В РФ разрешат девятиклассникам сдавать только два обязательных экзамена
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому учащиеся после девятого класса будут сдавать только два обязательных экзамена вместо прежних четырех.
В соответствии с документом, в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, Республике Северная Осетия — Алания школьникам, планирующим после девятого класса поступать в организации среднего профобразования, достаточно будет сдать только два выпускных экзамена — по русскому языку и по математике. Те, кто собирается в 10-й класс, по‑прежнему будут сдавать четыре экзамена — два обязательных (русский язык и математика) и два по выбору, — говорится на сайте Госдумы.
Как рассказал на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин, ко второму чтению законопроекта список регионов, где будут реализованы нормы закона, может быть расширен.
«Мы получаем большое количество обращений с просьбой расширить перечень пилотных проектов. Регионы обосновывают свое участие в этом эксперименте, поэтому ко второму чтению не исключено, что этот список будет расширен», — сказал он.
Минимальное количество баллов, необходимых для успешной сдачи экзамена, смогут определить сами регионы.
Кроме того, предполагается в приоритетном порядке зачислять на бесплатное обучение (бюджетные места) в организации СПО тех, кто окончил 9 классов на территории региона, где расположен техникум или колледж.
Володин отметил, что необходимо создавать все условия для поступления девятиклассников в средние профессиональные образовательные учреждения, при этом «получение профессии должно быть бесплатным, потому что без этого мы не сформируем профессиональные кадры».
По его словам, это необходимо делать «на ранней стадии, занимаясь профориентацией, изучая возможности ребенка, при этом их не ограничивая. У ребенка, если он после девятого класса захочет получить профессию, должен быть такой шанс. И мы должны стимулировать, понимая задачи, которые стоят перед страной, его намерение стать высокопрофессиональным рабочим или средним специалистом».
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