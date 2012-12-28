В России
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37 минут назад
В РФ приняли закон о защите русского языка
Ранее глава государства Владимир Путин поручил Госдуме ускорить рассмотрение законопроекта, обеспечив его доработку.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Государственной Думе ускорить рассмотрение законопроекта, обеспечив его доработку.
Документом, в частности, предлагается ограничить использование иностранных слов в публичном пространстве, в том числе в рекламе, на этикетках и вывесках, в СМИ, в названиях жилых комплексов. Так, вводится требование об обязательном использовании русского языка в коммерческих обозначениях, а также при размещении информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей, — говорится на сайте Госдумы.
Вместе с тем под действие закона не подпадут фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.
«Законопроект важный. Государственный язык — основа национальной идентичности. К таким вопросам надо подходить взвешенно, понимая, как будут реализовываться нормы закона после его принятия», — заявил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Необходимо беречь и развивать русский язык, создавать условия для его популяризации», — отмечал он.
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