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В России
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24 минуты назад
В Госдуме внесли проект амнистии по случаю 80-летия Победы
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение проект постановления об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.
«Проекты постановлений об объявлении амнистии и о порядке ее применения предлагаются к принятию в связи с одним из крупнейших политических событий XX века - 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Данное предложение основывается на исторических традициях Российской государственности и имеет целью укрепление авторитета государственной власти», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
Уточняется, что проекты постановлений предусматривают применение амнистии к индивидуально неопределенному кругу лиц, исходя из социально-возрастного критерия и необходимости облегчения положения осужденных, рисковавших своим здоровьем и жизнью в интересах Родины, — передает РИА Новости.
Согласно тексту проекта постановления, от наказания предлагается освободить впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести. Также предлагается распространить амнистию на лиц, принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества, тружеников тыла, а также на лиц, участвовавших в локальных войнах и вооруженных конфликтах, проходивших на территориях ряда зарубежных стран в период ведения там боевых действий с участием Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил РФ.
«Под действие амнистии подпадают военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, лица гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также иных организаций, участвовавших в боевых действиях», — подчеркивается в документе.
Постановления предусматривают также освобождение от наказания лиц, награжденных государственными наградами СССР и (или) Российской Федерации; несовершеннолетних; женщин, имеющих несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов, беременных женщин; одиноких мужчин, имеющих несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов; мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет; инвалидов I и II групп.
«Предусмотрено освобождение от наказания осужденных к лишению свободы на срок до пяти лет включительно, совершивших преступления по неосторожности, а также условно осужденных и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы. В проекте также предусмотрено прекращение уголовных дел этих категорий в ходе досудебного производства, сокращение неотбытой части наказаний для некоторых категорий и снятие судимости с ряда лиц, освобожденных от наказания», — отмечается в пояснительной записке.
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