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сегодня, 12:26
ЕК хочет ввести временный потолок цен на газ в ЕС
Отмечается, что предприятия ЕС сталкиваются с многочисленными проблемами, включая торговые меры президента США Дональда Трампа.
Как отмечает издание, на этой неделе цены на природный газ в Европе достигли самых высоких значений более чем за два года, отчасти из-за низких температур и отсутствия ветра, что препятствовало производству энергии из возобновляемых источников. Цены на газ в Европе сейчас примерно в три-четыре раза выше, чем в США, что создает серьезные препятствия для европейских компаний, — говорится в сообщении.
Европейская комиссия рассматривает возможность ограничения цен в рамках обсуждения документа, который будет представлен в марте. Ожидается, что в нем буду изложены в том числе способы поддержки тяжелой промышленности ЕС. По данным газеты, европейские предприятия сталкиваются с многочисленными проблемами, включая торговые меры президента США Дональда Трампа. Переговоры о механизмах ограничения цен находятся на ранней стадии и уже вызвали ответную реакцию со стороны промышленных групп, которые предостерегают от подрыва доверия к европейскому рынку, — пишет газета.
Кроме того, по словам одного из европейских дипломатов, некоторые страны — члены ЕС, скорее всего, «неохотно» примут решение о введении ограничения цен. Германия и Нидерланды были в числе стран, которые выступали против предыдущего ограничения, — отмечает издание.
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