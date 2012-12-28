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В мире
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сегодня, 12:26

ЕК хочет ввести временный потолок цен на газ в ЕС

Отмечается, что предприятия ЕС сталкиваются с многочисленными проблемами, включая торговые меры президента США Дональда Трампа.

Еврокомиссия изучает возможность ввести временный потолок цен на газ в ЕС на фоне значительного роста стоимости в последнее время, — передает ТАССсо ссылкой на газету Financial Times и знакомые с ситуацией источники.

Как отмечает издание, на этой неделе цены на природный газ в Европе достигли самых высоких значений более чем за два года, отчасти из-за низких температур и отсутствия ветра, что препятствовало производству энергии из возобновляемых источников. Цены на газ в Европе сейчас примерно в три-четыре раза выше, чем в США, что создает серьезные препятствия для европейских компаний, — говорится в сообщении.

Европейская комиссия рассматривает возможность ограничения цен в рамках обсуждения документа, который будет представлен в марте. Ожидается, что в нем буду изложены в том числе способы поддержки тяжелой промышленности ЕС. По данным газеты, европейские предприятия сталкиваются с многочисленными проблемами, включая торговые меры президента США Дональда Трампа. Переговоры о механизмах ограничения цен находятся на ранней стадии и уже вызвали ответную реакцию со стороны промышленных групп, которые предостерегают от подрыва доверия к европейскому рынку, — пишет газета.

Кроме того, по словам одного из европейских дипломатов, некоторые страны — члены ЕС, скорее всего, «неохотно» примут решение о введении ограничения цен. Германия и Нидерланды были в числе стран, которые выступали против предыдущего ограничения, — отмечает издание.
газ
цены
ЕС
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