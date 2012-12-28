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сегодня, 11:45

В аварии с автобусом и грузовиком в Ленобласти пострадали 15 человек

Число пострадавших в аварии в Ленобласти выросло до 15 человек, включая ребёнка.

Число пострадавших в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса в Волховском районе Ленинградской области увеличилось до 15. Среди них один ребенок, — сообщает пресс-служба администрации региона в Telegram-канале.

Ранее пресс-служба ФКУ «Упрдор Северо-Запад» сообщила, что в результате ДТП один человек погиб и 11 пострадали. В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что погиб водитель микроавтобуса.

«В стационар доставлены 15 пассажиров, среди которых один ребенок: в тяжелом состоянии три человека — два в реанимации, один пассажир от госпитализации отказался», — рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти.

Уточняется, что пострадавшим оказывают медицинскую помощь в Волховской межрайонной больнице.

По предварительным данным упрдора и ГУ МВД, авария произошла около 07:00 мск на 120-м км федеральной дороги Р-21 «Кола», вблизи населенного пункта Иссад, в Волховском районе области. Движение на участке затруднено и осуществляется в реверсивном режиме через АЗС, проезжая часть дороги частично занята грузовым автомобилем. На месте происшествия находятся скорая, ГИБДД, представители обслуживающей дорогу подрядной организации.

«Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители. Покрытие на участке дороги влажное, претензий по факту произошедшего ДТП к дорожным службам нет», — отметили в пресс-службе упрдора.

Прокуратура Ленинградской области проводит проверку по факту аварии. По предварительной информации ведомства, водитель грузовика, выезжая с автозаправочной станции, перекрыл движение по дороге «Кола», в результате чего столкнулся с микроавтобусом, — передает ТАСС.
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