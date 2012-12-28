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В России
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40 минут назад
В Охотском море сотрудники МЧС спасают дрейфующих на льдине рыбаков
В Сахалинской области сотрудники МЧС России спасают около 300 рыбаков, дрейфующих на оторвавшейся льдине по Охотскому морю.
Уточняется, что задействованы вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке «Хивус».
Часть людей спасли на вертолете Ми-8; остальных — с помощью плавсредств.
Ранее в МЧС сообщали, что спасатели пытаются эвакуировать дрейфующих в Охотском море мужчин, но некоторые любители экстрима ни под каким предлогом не собираются уходить без улова.
Как уточнили в ведомстве, 10-метровая трещина на льдине образовалась в районе села Мальки до устья реки Долинка.
На месте работали 31 специалист и 17 единиц техники.
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