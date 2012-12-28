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В России
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сегодня, 10:03
Роспотребнадзор обнаружил в столичных магазинах сети «Светофор» тараканов и грызунов
Также в магазинах был нарушен температурный режим хранения продуктов. У некоторых сотрудников супермаркетов отсутствовали медицинские книжки и прививки.
«В торговом зале магазина обнаружены многочисленные мертвые особи вредных членистоногих насекомых (мухи, мошки), в административном помещении магазина обнаружены живые и мертвые особи тараканов. Несвоевременность проведения уборки, и, как следствие, антисанитарное состояние самого предприятия способствуют размножению и расселению грызунов, а также выплоду насекомых, что может приводить к заболеваемости инфекциями, переносчиками которых являются насекомые и грызуны», — отмечается в одном из документов суда. При этом помещения от вредителей никак не защищены: ворота в зоне разгрузки имеют дефекты и не препятствуют проникновению в торговый зал и подсобные помещения крыс и насекомых. Подобные нарушения Роспотребнадзор выявил как минимум в четырех магазинах сети.
Кроме того, в некоторых магазинах у администраторов сети и других сотрудников «Светофора» отсутствовали медицинские книжки, а также прививки, следует из материалов об административном правонарушении. В представленной личной медицинской книжке администратора магазина, в должностные обязанности которого входит контактирование с пищевой продукцией, отсутствуют сведения о вакцинации против кори, дифтерии, столбняка. На двух сотрудников личные медицинские книжки на момент осмотра не представлены, указывается в судебных документах. Также в магазинах был нарушен температурный режим хранения продуктов, — передает ТАСС.
На данный момент в Москве из-за нарушений приостановлена работа не менее 10 магазинов сети, еще 5 супемаркетов ожидают решения судов.
Ранее Госдума совместно с ФАС и Минпромторгом обращалась в прокуратуру с просьбой проверить сеть супермаркетов «Светофор», которая нашла обходной путь через разделение торговой площадки и логистических центров для обхода закона о регулировании торговой деятельности. Кроме того, Россельхознадзор в январе и начале февраля выявил в супермаркетах «Светофора» в разных городах России фальсифицированную и небезопасную продукцию животного происхождения. Во всех проверенных точках были зафиксированы нарушения требований технических регламентов и ветеринарного законодательства. Так, например, в Тверской области многочисленные нарушения обнаружены в 14 магазинах. В Ярославской области совместно с прокуратурой проведены контрольные мероприятия, в ходе которых в дискаунтерах «Светофор» взяты 22 пробы молочной и мясной продукции для исследования на показатели качества и безопасности. По результатам исследования, семь из них признаны фальсифицированными. В Омской области во всех проверенных семи супермаркетах также были выявлены различные нарушения.
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