Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Какой ужас с тарифами на электроэнергию!»
Общество
После публикации GOROD48 каршеринговая компания предложила владельцам гаражей компенсацию
Общество
13-летняя девочка погибла при пожаре в СНТ «Цементник»
Происшествия
В АО «Липецкпассажиртранс» простаивают 50 автобусов
Общество
Маршрутки в Липецке будут работать, как работали — плохо, вне расписания
Общество
Директоров беглого застройщика Захарова арестовали в зале суда
Происшествия
Пострадавшие при пожаре в СНТ «Цементник» мужчина и мальчик находятся в реанимации
Происшествия
Мать двухлетнего малыша обвинила врача в некомпетентности: ее жалобу проверяет областной минздрав
Общество
Причиной страшного пожара в СНТ «Цементник» мог стать электрообогреватель
Происшествия
Спуск с Советской перекрыли автобус и иномарка
Происшествия
Читать все
«Какой ужас с тарифами на электроэнергию!»
Общество
Маршрутки в Липецке будут работать, как работали — плохо, вне расписания
Общество
Причиной страшного пожара в СНТ «Цементник» мог стать электрообогреватель
Происшествия
Кражу телевизора из квартиры по улице Стаханова записала камера наблюдения
Происшествия
C елецкой фирмы взыскали 412 тысяч рублей за контрафактный «1С»
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области снега снова не предвидится, мороз остается
Погода в Липецке
Гибель 13-летней девочки: СК возбудил уголовное дело
Происшествия
У любителя пьяной езды конфисковали мопед
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибший в пожаре ребенок, конфликт в больнице и приговор по делу «Эксстроймаша»
Общество
Читать все
В России
47
56 минут назад

Власти узаконят невозвратные тарифы для гостиниц

Власти узаконят невозвратные тарифы для гостиниц. Уже в марте Госдума рассмотрит соответствующий законопроект.

На практике отели смогут предоставлять гостям разные виды бронирования, включая более дешевые невозвратные. В итоге люди смогут выбирать проживание в отелях по более низким ценам, чем по возвратным тарифам. Такой подход позволит бизнесу тщательнее планировать свою деятельность, сказано в пояснительной записке к документу.

Государственно-правовое управление президента уже рассмотрело этот законопроект и не высказало никаких концептуальных замечаний. Более того, ГПУ уже рекомендовало документ к принятию в первом чтении, сказано в бумагах управления, с которыми ознакомилась редакция.

Главный автор проекта — Минэкономразвития подтвердил «Известиям», что документ готовят к первому чтению, которое состоится уже в весеннюю сессию.

«Невозвратное бронирование предлагают ввести в российских отелях наравне с возвратными. Это позволит туристу выбирать, исходя из своих предпочтений и ситуации. Например, такой подход позволит сэкономить на стоимости размещения, если поездка точно состоится, либо забронировать номер по более высокой цене, но понимать, что бронирование можно отменить. Права туристов, которые выбрали невозвратный тариф, защищены, если поездка отменяется из-за форс-мажорных обстоятельств, то средства возвращают», — пояснили в министерстве.

В ведомстве добавили, что для гостиничного бизнеса невозвратные тарифы позволят увеличить загрузку и рентабельность отелей. Дело в том, что сейчас туристы часто бронируют сразу несколько гостиниц, а затем выбирают более удобный вариант, не уведомляя другие отели об отмене, объяснили там. В МЭР подчеркнули, что новый подход предложили сами предприниматели, которые сталкиваются с такой проблемой.

0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить