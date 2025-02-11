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В России
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56 минут назад
Власти узаконят невозвратные тарифы для гостиниц
Власти узаконят невозвратные тарифы для гостиниц. Уже в марте Госдума рассмотрит соответствующий законопроект.
Государственно-правовое управление президента уже рассмотрело этот законопроект и не высказало никаких концептуальных замечаний. Более того, ГПУ уже рекомендовало документ к принятию в первом чтении, сказано в бумагах управления, с которыми ознакомилась редакция.
Главный автор проекта — Минэкономразвития подтвердил «Известиям», что документ готовят к первому чтению, которое состоится уже в весеннюю сессию.
«Невозвратное бронирование предлагают ввести в российских отелях наравне с возвратными. Это позволит туристу выбирать, исходя из своих предпочтений и ситуации. Например, такой подход позволит сэкономить на стоимости размещения, если поездка точно состоится, либо забронировать номер по более высокой цене, но понимать, что бронирование можно отменить. Права туристов, которые выбрали невозвратный тариф, защищены, если поездка отменяется из-за форс-мажорных обстоятельств, то средства возвращают», — пояснили в министерстве.
В ведомстве добавили, что для гостиничного бизнеса невозвратные тарифы позволят увеличить загрузку и рентабельность отелей. Дело в том, что сейчас туристы часто бронируют сразу несколько гостиниц, а затем выбирают более удобный вариант, не уведомляя другие отели об отмене, объяснили там. В МЭР подчеркнули, что новый подход предложили сами предприниматели, которые сталкиваются с такой проблемой.
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