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В России
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58 минут назад
ФНС увеличила налоговые доначисления бизнесу
Адвокат по международному и налоговому праву Павел Мартынченко отметил, что налоговая в автоматическом режиме сверяет и анализирует данные, поэтому всё меньше необходимости в проведении трудоемких выездных проверках. По его словам, увеличивается прозрачность операций бизнеса.
Однако доначисления могут снижать рентабельность, ограничивать оборотные средства и создавать дополнительные риски, особенно для малого и среднего бизнеса, считает старший научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. При этом он подчеркнул, что анализ документов является гораздо более безболезненным способом контроля.
«Выездная проверка — это одно из самых худших событий, какие могут случиться с бизнесом. Для многих компаний она заканчивается полным закрытием. Сейчас всё сместилось к добровольной доплате и камеральным инспекциям», — сказал налоговый консультант, член «Деловой России» Алексей Мошкин.
ФНС всё чаще сначала разъясняет компании ее нарушения и предлагает добровольно уточнить обязательства, отметил эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергей Елин. Это позволяет избежать доначислений и штрафных санкций.
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