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58 минут назад

ФНС увеличила налоговые доначисления бизнесу

Налоговая организовала 3,3 тыс. выездных проверок за 10 месяцев 2024 года, по их итогам было доначислено бизнесу почти 229 млрд рублей. Это следует из статистики ФНС, с которой ознакомились «Известия». Камеральных (документальных) проверок за этот период было 40 млн, обязательства компаний и ИП по их итогам составили 80 млрд рублей. В сумме за 10 месяцев 2024 года налоговая доначислила 309 млрд рублей (в 2023 году показатель был 300 млрд).

Адвокат по международному и налоговому праву Павел Мартынченко отметил, что налоговая в автоматическом режиме сверяет и анализирует данные, поэтому всё меньше необходимости в проведении трудоемких выездных проверках. По его словам, увеличивается прозрачность операций бизнеса.
Однако доначисления могут снижать рентабельность, ограничивать оборотные средства и создавать дополнительные риски, особенно для малого и среднего бизнеса, считает старший научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. При этом он подчеркнул, что анализ документов является гораздо более безболезненным способом контроля.

«Выездная проверка — это одно из самых худших событий, какие могут случиться с бизнесом. Для многих компаний она заканчивается полным закрытием. Сейчас всё сместилось к добровольной доплате и камеральным инспекциям», — сказал налоговый консультант, член «Деловой России» Алексей Мошкин.
ФНС всё чаще сначала разъясняет компании ее нарушения и предлагает добровольно уточнить обязательства, отметил эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергей Елин. Это позволяет избежать доначислений и штрафных санкций.

налоги
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