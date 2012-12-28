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В России
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сегодня, 16:14
Роскомнадзор предупредил о временных трудностях у некоторых операторов связи
Кратковременный сбой электропитания произошел на крупнейшей в России точке межоператорского обмена интернет-трафика на улице Бутлерова в Москве.
«На крупнейшей в России точке межоператорского обмена интернет-трафика ММТС-9 на улице Бутлерова, 7 в Москве 11 февраля утром произошел кратковременный сбой электропитания. По информации ЦМУ ССОП, сбой не затронул весь узел и не привел к массовым проблемам в работе сервисов и просадке трафика. Временные трудности могли возникнуть у отдельных операторов связи», — говорится в сообщении.
В январе в Рунете произошло два масштабных сбоя. Так, 14 января на перебои в функционировании интернета жаловались пользователи в Москве и Подмосковье, подключенные к разным поставщикам услуг. В частности, у российских пользователей не работали сайты Google, Liveinternet, Википедии, РЖД и другие, — передает РБК.
Через десять дней, 24 января, пользователи жаловались на проблемы в работе мобильных операторов, а также мессенджеров. По данным «Сбой.рф», тогда больше 4 тыс. жалоб подали клиенты «МегаФона», свыше 1 тыс. — Yota, еще несколько сотен — МТС и «Билайна».
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