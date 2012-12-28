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В России
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сегодня, 15:28
На «Госуслугах» создали функцию анонимного сообщения водителю
Сообщения получат автовладельцы, зарегистрировавшие свою машину на Госуслугах.
Анонимное сообщение можно отправить о том, что транспортным средством блокируется проезд, произошло ДТП, происходит эвакуация, срабатывает сигнализация, включены фары, открыто окно или спущено колесо, — передает ТАСС.
Уведомление можно направить, перейдя в раздел «Транспорт права», а затем написать в «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства».
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