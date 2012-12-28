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В России
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сегодня, 14:46
В Госдуме принят закон о защите людей от принуждающих брать кредиты мошенников
Госдума единогласно приняла во втором и третьем чтениях законопроект о введении «периода охлаждения» при выдаче потребительских кредитов.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Телеграм-канале напомнил о случаях, когда граждан, особенно пенсионеров, под разными предлогами вынуждают взять в кредит внушительную сумму денег, путем обмана и злоупотребления доверием убеждают людей перевести или передать их преступникам.
Чтобы защитить граждан, вводится «период охлаждения» при выдаче кредита, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: 4 часа — для сумм от 50 до 200 тысяч рублей; 48 часов — для сумм от 200 тысяч рублей.
«Возлагается на кредитные и микрофинансовые организации обязанность осуществлять дополнительные проверочные мероприятия на предмет мошенничества при проведении операций и транзакций», — написал он.
«Устанавливается запрет на взыскание с заемщика выплат по кредитному договору, если кредитором не были проведены установленные проверочные мероприятия, в результате чего возбуждено уголовное дело по факту хищения средств», — также сообщил он.
«Важно защитить людей от действий мошенников и уберечь их от финансовых потерь», — резюмировал Вячеслав Володин.
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