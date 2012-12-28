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В России
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17 минут назад
Магазины требуют проверить маркетплейсы на демпинг цен
Федеральные торговые сети направили обращение в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) с жалобой на необоснованно низкие цены на электронику в маркетплейсах.
По версии продавцов, маркетплейсы снижают стоимость товаров до нерыночно низкого уровня, в том числе за свой счет. По мнению членов ассоциации, это является незаконной практикой демпинга и вмешательства в политику ценообразования третьих лиц (продавцов, которым принадлежат товары), которая приводит к ущемлению прав и интересов участников отрасли торговли. «Подобный демпинг со стороны маркетплейсов способствовал перетоку покупателей на их площадки, что привело к падению продаж электроники и бытовой техники в розничных магазинах в 2024 году на 16% в натуральном выражении», — следует из письма. По итогам первого полугодия прошлого года маркетплейсы стали основным каналом продаж смартфонов, заняв 36% рынка в штучном выражении. До того лидером по продажам смартфонов были федеральные сети, такие как «М.Видео-Эльдорадо», DNS и др., чья доля снизилась с 40 до 34% за тот же период.
Под рыночной ценой в ассоциации понимают среднюю стоимость товара у разных продавцов на российском рынке бытовой техники и электроники. По словам представителя РАТЭК, разница между ценой на маркетплейсе и в физической рознице составляет от 20 до 70%. «Маркетплейсы необоснованно снижают цены, часто делая их даже ниже себестоимости товара. Это негативное исключение на российском рынке, которое ведет к драматическим последствиям для продавцов», — подчеркнул он.
Из-за маркетплейсов розничные сети вынуждены сокращать свою деятельность, чтобы оптимизировать расходы, — в том числе закрывать магазины, сужать ассортимент и переходить на агентскую модель продажи товаров (продажа товаров сторонних продавцов). «В свою очередь, это приводит не только к сокращению рабочих мест, налоговых отчислений от торговых компаний, но и к ухудшению покупательского опыта: снижению доступности качественных и безопасных товаров, сложностям с соблюдением всех условий по гарантийному обслуживанию перед покупателем и пр.», — объясняет представитель ассоциации.
Представитель ФАС подтвердил получение письма ассоциации. Обращение будет рассмотрено в установленном порядке.
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