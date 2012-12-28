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В России
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сегодня, 12:57
ФАС выявила свыше тысячи нарушений в сфере газоснабжения за прошлый год
Служба контролирует ситуацию взаимодействия потребителей и компаний.
В рамках бесплатной догазификации вынесено 988 постановлений о назначении штрафов на сумму 292,7 млн рублей. По стандартному техприсоединению к газу — 268 постановлений на сумму 114,6 млн рублей.
Служба и её территориальные органы принимают незамедлительные меры реагирования, если нарушаются права граждан и малого бизнеса.
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