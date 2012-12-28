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В России
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сегодня, 12:16

В РФ разработали систему для защиты предприятий от дронов с искусственным интеллектом

В России разработали систему обнаружения и подавления беспилотников с искусственным интеллектом «Купол», направленную на защиту предприятий.

Система обнаружения и подавления беспилотников с искусственным интеллектом «Купол» для защиты предприятий разработана в России, она уже внедрена в контур безопасности нескольких предприятий, — рассказали ТАСС в Народном фронте.

«Наша система называется программно-аппаратный комплекс «Купол». Он состоит из сертифицированного и декларированного оборудования — станции радиоэлектронной разведки «Эхо» и станции радиоэлектронного подавления «Трель». Оборудование стоит на некоторых предприятиях уже более года. Весь софт мы разрабатываем сами, у нас разработана собственная технология обнаружения, она не похожа на часто встречающиеся, мы работаем с искусственным интеллектом и обнаруживаем даже видоизмененные сигналы беспилотников», — заявила руководитель новосибирского предприятия-производителя Влада Козина.

По ее словам, систему «Купол» можно сравнить с умным домом, так как она не просто устанавливается на объект, а интегрируется в существующий охранный контур предприятия, либо позволяет включать в себя новые технологии, появляющиеся в процессе развития сферы защиты от БПЛА.

«Таким образом, она не устаревает. Также мы ее дополняем элементами, которые просит заказчик. Кто-то хочет направлять камеры в небо и анализировать воздушное пространство еще и визуально. Мы в нашу систему тогда подключаем картинки с «умных» камер, выводим на единый экран, и получается комплекс мониторинга больший, чем просто система РЭБ. Помимо этого, мы создаем пользовательский софт, адаптированный под людей, которые не умеют пользоваться компьютером», — отметила Козина.

Она отметила, что Кулибин-клуб Народного фронта помогает с испытаниями и предоставляет полигоны для тестирования системы «Купол» как в Новосибирской области, так и в Москве.

Глава отдела ИИ компании Александр Сыткин пояснил, что нейросетевые решения помогает отслеживать именно те сигналы, которые необходимо в самых сложных условиях.

«Для того, чтобы найти дрон, надо понимать, что искать, так как в радиолокационном фоне очень много «мусора», особенно на предприятиях, которые находятся в городской местности. Он помогает отличить, например, сигналы дрона от борт-системы самолета, которая может работать и на низких частотах, либо маяки подхода, если работа «Купола» ведется вблизи аэропорта», — подчеркнул он.
беспилотники
атака
дроны
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