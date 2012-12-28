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В России
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сегодня, 11:29

Запасы золота в банках РФ упали вдвое в 2024 году

Запасы физического золота в банках России в конце прошлого года упали вдвое.

Запасы физического золота в российских банках в конце 2024 года резко сократились и оказались меньше 40 тонн, — следует из расчетов РБК на основе данных Центробанка. Согласно статистике, на 1 января 2025 года на счетах, на которых отражаются остатки в драгоценных металлах и камнях, было 325,4 млрд руб. С учетом цен на аффинированное золото на ту же отчетную дату в кредитных организациях хранилось 38,1 т этого металла — вдвое меньше, чем осенью 2023 года, когда был достигнут трехлетний максимум.

Объем золота на 1 января стал самым низким с июля 2022 года. Тогда, на фоне кризиса и санкций, российские банки увеличили объем экспортных операций с золотом: они продавали драгметалл в интересах своих клиентов — золотопромышленников и аффинажных заводов. После достижения локальных минимумов запасы золота на балансах кредитных организаций в основном росли: это было связано с увеличением добычи, а также с восстановлением объемов торговли драгметаллами внутри и за пределами России после санкций против крупнейших банков, работающих с физическим золотом.

По данным регулятора, за прошлый год в денежном выражении остатки на счетах учета драгоценных металлов сократились на 23,6%. В пересчете на физическое золото спад более ощутимый — 46,4%, или более 33 т. Такого резкого снижения запасов не наблюдалось с 2020 года — тогда на фоне кризиса и пандемии объем драгоценных металлов в российских банках в пересчете на золото уменьшился на 34,5 т.

Сколько российских банков оперируют физическим золотом, неизвестно — в отчетности кредитных организаций теперь нет выделенного счета для учета остатков в драгоценных металлах и камнях. До февраля 2022 года среди лидеров по этому параметру были Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, банк «Открытие», Совкомбанк и Промсвязьбанк, — уточняет издание.

Традиционно крупные банки оперируют физическим золотом в интересах крупных клиентов — золотопромышленников и аффинажных заводов. Кредитные организации могут учитывать металл на своем балансе перед его продажей контрагентам таких компаний, в том числе за рубежом.
золото
экономика
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