Магазины сети «Светофор» в ЦФО закрыли из-за продажи просроченного мяса

Во время проверки Россельхознадзор изъял больше тонны мяса, часть которого продавалась без ветеринарных документов, а другая — без маркировки производителя и сроков хранения.