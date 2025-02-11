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сегодня, 10:45

Магазины сети «Светофор» в ЦФО закрыли из-за продажи просроченного мяса

Во время проверки Россельхознадзор изъял больше тонны мяса, часть которого продавалась без ветеринарных документов, а другая — без маркировки производителя и сроков хранения.

Магазины сети «Светофор» в Центральном федеральном округе (ЦФО) закрываются из-за серьезных нарушений правил торговли, — пишет Lenta.ru со ссылкой на telegram-канал Mash.

Изъятое представителями Россельхознадзора мясо продавалось без ветеринарных сопроводительных документов, без маркировки производителя, без сроков хранения, — отмечает канал.

Исследования показали — в пельменях и колбасе были обнаружены ДНК птицы, не обозначенной в составе на этикетке.

Также в ходе проверок на полках обнаружились фальсификаты.

Ранее сообщалось, что проведенные с начала года специалистами Россельхознадзора массовые проверки магазинов торговой сети «Светофор» во многих регионах страны выявили многочисленные нарушения в каждой точке. В продаже обнаружены фальсифицированная и небезопасная продукция животного происхождения. В Карелии обнаружили 4,89 тонны творога, произведенного из 55 тонн сливок, для которых, в свою очередь, использовали всего 124 килограмма сырья.
Светофор
проверки
нарушения
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