«Лебедяньмолоко» завоевало золото на «Продэкспо-2025»

6 февраля 2025 года в Москве на территории Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» в рамках 31 международной выставки продуктов питания и напитков «Продэкспо» были подведены итоги международного конкурса «Лучший продукт – 2025».





Продукция компании «Лебедяньмолоко» получила высокую оценку от экспертного жюри и была удостоена золотых медалей:

- кефир, м.д.ж. 3,2%,

- молоко, м.д.ж. 3,2%,

- творог, м.д.ж. 5%.

Кроме того, компания была отмечена бронзовыми медалями за следующие продукты:

- ряженка, м.д.ж. 4%,

- творожная масса с курагой, обезжиренная.

Такая высокая оценка экспертов в очередной раз подтверждает одну из лидирующих позиций компании «Лебедяньмолоко» на рынке молочной продукции и демонстрирует ее постоянное развитие.





Напомним, что за последние 9 лет в рамках инвестиционной программы в модернизацию производства вложено более 10 млрд рублей. В 2025 году компания запустила проект 3-й очереди модернизации производства с планируемым объемом инвестиций более 5 млрд рублей, что позволит значительно увеличить объемы и расширить ассортимент выпускаемой продукции.

Такие шаги позволяют компании соответствовать всем самым современным стандартам безопасности пищевых продуктов и требованиям качества.

А новый дизайн упаковок, с которым бренд вошел в новый год, делает молочные продукты «Лебедяньмолоко» еще более привлекательными и удобными для всех поколений.

ООО «Лебедяньмолоко». Реклама



