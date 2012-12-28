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Азербайджан объявил Валуева персоной нон грата за «угрожающие высказывания»

Депутату Госдумы и боксёру-тяжеловесу Николаю Валуеву запрещен въезд в Азербайджан.

Депутату Госдумы, боксеру Николаю Валуеву запретили въезд в Азербайджан, он объявлен персоной нон грата, — передает РБК со ссылкой на МИД республики.

Баку объяснил свое решение оскорбительными и угрожающими высказываниями со стороны Валуева, а также напомнил, что прежде в этот же список включили двух других депутатов: зампредседателя комитета по делам СНГ Константина Затулина и зампредседателя комитета по защите семьи Виталия Милонова, «которые действовали против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана».

«С сожалением приходится констатировать, что все эти депутаты, выступившие против нашей страны, являются членами правящей партии России «Единая Россия», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе Валуев в своем телеграм-канале активно комментировал требование властей Азербайджана закрыть представительство Россотрудничества — Русский дом.

Ранее Валуев раскритиковал планы закавказской республики закрыть Русский дом в Баку.

Азербайджан официально направил ноту российской стороне о прекращении деятельности Русского дома 3 февраля. Там объяснили такой шаг тем, что организация не была зарегистрирована как юрлицо, чем нарушила законодательство республики.
Азербайджан
Валуев
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Комментарии (1)

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Да ладно
53 минуты назад
Не так уж страшен Валуев, как его в Азербайджане малюют !
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