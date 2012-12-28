Сегодня в Липецке: автобусы поедут по-новому, липчане начали выбирать работу по адекватности начальства
«Обращались в разные инстанции, а результатов ноль»: липчане не могут попасть в свои гаражи
«Обращались в разные инстанции, а результатов ноль»: липчане не могут попасть в свои гаражи
Отделение инфекционки для детей с ОРВИ полностью заполнено: в районных больницах разворачивают дополнительные койки
В России
78
сегодня, 15:47
В правительстве не одобрили идею о запрете пропаганды многоженства
Правительство России не поддержало предложение депутаты и главы Комитета Госдумы по вопросам семьи Нины Останиной о введении административной ответственности за пропаганду многоженства.
«В проекте отзыва, который сегодня был поддержан на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности, говорится, что представленный проект федерального закона нуждается в существенной доработке», — отметил источник.
По информации источника, законопроект Останиной предлагает изложить ч.1 статьи 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения) в новой редакции, установив ответственность за «пропаганду многоженства, выразившуюся в распространении информации о многоженстве и (или) совершении публичных действий, направленных на формирование привлекательности многоженства, либо навязывании информации, вызывающей интерес к нему».
В проекте отзыва правительства, в частности, указывается, что Семейным кодексом РФ не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке, и понятие «многоженство» законодательством не определено.
Кроме того, обращается внимание на то, что введение в Кодекс новых составов административных правонарушений должно основываться на анализе правоприменительной практики и статистических данных, указывающих на неэффективность действующего правового регулирования, которые не были представлены.
0
0
0
0
0
Комментарии