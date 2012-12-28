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сегодня, 15:02
Товары без маркировки отдадут на благотворительность
«Думаю, что мы поддержим данный законопроект», — сообщил «Известиям» первый зампред комитета Юрий Синельщиков.
Как выяснили «Известия», положительный отзыв на инициативу в парламент уже направила Счетная палата, а также ряд регионов, в числе которых Алтайский и Красноярский края, ЯНАО, Нижегородская область и другие.
Кабмин внес законопроект в Госдуму еще в конце декабря прошлого года. Документ разработал Минпромторг в рамках реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на период до 2025 года. Им предлагается закрепить в ч.6 ст.32.4 КоАП положения о том, что конфискованные по решению суда товары без маркировки могут быть безвозмездно переданы в качестве гуманитарной помощи.
Исключение составят спиртосодержащие лекарственные препараты, парфюмерно-косметическая продукция, алкоголь, табак и сигареты.
В настоящее товары без маркировки подлежат уничтожению, утилизации, переработки в случае признания их небезопасными или непригодными для использования по прямому назначению.
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