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В России
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сегодня, 15:00
Реальные зарплаты в 2025 году вырастут на 3,3%
По данным Росстата, в ноябре 2024-го средняя начисленная зарплата в РФ составила 86,4 тыс. рублей (до вычета налогов). При этом, по подсчетам hh.ru, медиана предлагаемого жалованья в прошлом году была на уровне 67 тысяч.
«Скорее всего в 2025-м проблема дефицита кадров сохранится. Но спрос на работников может снизиться, поскольку компании ожидают замедления экономики: по прогнозу Минэка, ВВП в 2025-м прибавит 2,5% против 4,1% в 2024-м», — считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Также на организации давят высокие процентные ставки и увеличение налога на прибыль до 25%, добавила эксперт. Все это, по ее мнению, заставит компании оптимизировать издержки и ограничит их возможности повышения зарплат. Согласно опросу регулятора, в последующие два года (2026 и 2027-й) рост реальных зарплат может еще замедлиться до — 2,5%.
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