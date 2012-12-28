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сегодня, 15:00

Реальные зарплаты в 2025 году вырастут на 3,3%

В 2025 году номинальная зарплата увеличится на 12,5%, а реальная, то есть с учетом инфляции — на 3,3%, следует из результатов февральского макроэкономического опроса ЦБ. Эта оценка вдвое ниже сентябрьского прогноза Минэка, предполагающего повышение реального заработка на 7% в 2025-м, сообщают «Известия».
 
По данным Росстата, в ноябре 2024-го средняя начисленная зарплата в РФ составила 86,4 тыс. рублей (до вычета налогов). При этом, по подсчетам hh.ru, медиана предлагаемого жалованья в прошлом году была на уровне 67 тысяч.  
 
«Скорее всего в 2025-м проблема дефицита кадров сохранится. Но спрос на работников может снизиться, поскольку компании ожидают замедления экономики: по прогнозу Минэка, ВВП в 2025-м прибавит 2,5% против 4,1% в 2024-м», — считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.  
 
Также на организации давят высокие процентные ставки и увеличение налога на прибыль до 25%, добавила эксперт. Все это, по ее мнению, заставит компании оптимизировать издержки и ограничит их возможности повышения зарплат. Согласно опросу регулятора, в последующие два года (2026 и 2027-й) рост реальных зарплат может еще замедлиться до — 2,5%.

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