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В России
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сегодня, 13:54
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Аналитик назвал инфляцию в 7% главным риском для россиян в 2025 году
В 2025 году главным риском, угрожающим финансовому благополучию россиян, станет инфляция в семь процентов.
«Основным риском для россиян является инфляция потребительских цен, которая останется достаточно высокой и может составить в 2025 году около 7%. Второй риск — продолжение умеренного обесценения рубля по отношению к мировым резервным валютам. Третьим риском, хотя затрагивающим не всех россиян, станут высокие налоги: для одних граждан — повышение ставки налога на доходы физических лиц для других — продолжение роста налогов на имущество », — отметил аналитик.
Для защиты от инфляции эксперт призвал россиян инвестировать в разные активы — не только хранить деньги на вкладах даже с высоким процентом, но и покупать золото. Калманович добавил, что снизить риски для сбережений в рублях можно за счет покупки зарубежной валюты, но здесь очень важно принять правильное решение при выборе актива. Аналитик уверен, что налоговые риски сократить нереально, но можно постараться зарабатывать больше, иметь дополнительные доходы, откладывая часть из них на будущее, чтобы, в том числе, уплачивать налоги.
В 2024 году цены в России выросли на 9,52% в годовом выражении, — следует из данных Росстата. В 2024 году рубль подешевел к доллару более чем на 14% или около 12 рублей, к евро — более чем на 9% или около 10 рублей, а к юаню — на 23% или более 2 рублей.
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