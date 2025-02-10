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сегодня, 13:12

КС признал законным отстранение от работы за отказ привиться от коронавируса

Конституционный суд признал обоснованными решения, по которым сотрудников отстранили от работы из-за отказа пройти вакцинацию от коронавируса.

Конституционный суд (КС) признал законными решения, предполагающие отстранение сотрудников от работы из-за отказа делать прививку от коронавируса, — пишут «Ведомости» со ссылкой на решения суда.

По данным издания, жалобы на требования о вакцинации подавали в Санкт-Петербурге и Приморье, однако оба дела были закрыты в пользу работодателей.

«Истцы оспаривали положения Трудового кодекса (ТК), а также законы «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», которые в совокупности позволяют отстранить от работы за отказ от прививки», — говорится в статье.

В публикации говорится, что КС в каждом из дел указывал на действие нормативных правовых актов, которые обязывали сотрудников социальной и транспортной сферы делать прививки из-за угрозы распространения вируса.

По данным управляющего партнера адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрия Галанцева, судебная практика по таким делам продолжает складываться единообразно по всей территории страны. Он добавил, что суды, рассматривающие подобные споры, стабильно занимали сторону работодателей.
коронавирус
прививка
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