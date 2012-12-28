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В России
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сегодня, 10:45
В Краснодаре обломки сбитого беспилотника упали на технадстройку на крыше жилкомплекса
Обломки украинского беспилотника упали на жилой комплекс в Краснодаре, повредив техническую надстройку на 19-м этаже.
Беспилотник сбили над городом, обломки упали на техническую надстройку на 19 этаже здания. По предварительной информации, пострадавших нет, — заявил губернатор Краснодарского края.
На месте работают специальные службы и правоохранительные органы, территория, где это произошло, оцеплена. Идет поквартирный обход, чтобы уточнить, не пострадали ли жилые помещения, — уточнил глава региона в своем Телеграм-канале.
Позже он сообщил, что еще один беспилотник сбили в поселке Афипском Северского района. Там обломки повредили частный дом. Никто не пострадал, на месте работают специальные службы.
В Минобороны рассказали, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов: семь БПЛА — над территорией Краснодарского края; три БПЛА — над территорией Брянской области, два БПЛА — над территорией Ростовской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Курской области и один БПЛА — над территорией Республики Крым, — говорится в Телеграм-канале оборонного ведомства.
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