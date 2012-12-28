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сегодня, 09:59

Умер российский актер театра и кино Олег Стриженов

Российский актер театра и кино Олег Стриженов скончался 9 февраля на 95-м году жизни.

Народный артист СССР Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет, — передает РИА Новости.

«Да, это так», — подтвердила его помощница.

Стриженов — народный артист СССР (1988). Лауреат многих театральных премий, в том числе премии «Золотой орел» (2009) за вклад в киноискусство, член Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Он родился в 1929 году в Благовещенске в семье военного. Во время Великой Отечественной войны служил в Научно-исследовательском кинофотоинституте помощником механика. После войны Стриженов поступил в Московский театральный художественно-технический колледж, а после — в Театральное училище имени Б. В. Щукина, которое окончил в 1953 году.

Артист сыграл в таких картинах, как «Белые ночи" (1959), «Северная повесть» (1960) «Пиковая дама» (1960), «Три сестры» (1964) и «Его звали Роберт» (1968). Последней его киноактерской работой стал сериал «Отель «Пять звезд» в 2004 году.
Стриженов
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