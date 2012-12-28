В России
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сегодня, 22:24
Режим ЧС ввели в Сахалинской области
Ранее пресс-служба регионального главка МЧС России сообщала, что ночью в воскресенье иностранное грузовое судно выбросило на мель южнее порта Невельск, разлива топлива не наблюдалось. Позднее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о введении режима повышенной готовности в районе севшего на мель в Невельском муниципалитете Сахалина грузового судна.
Организован постоянный мониторинг береговой линии. Ведомство подчеркнуло, что от МЧС России привлекались 16 человек и семь единиц техники.
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